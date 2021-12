per Mail teilen

Unbekannte sind laut Polizei zwischen Donnerstag und Sonntag in eine Schule in Mannheim-Gartenstadt eingedrungen und haben dort einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Die Täter beschädigten Scheiben, Türen, Schränke und zahlreiche elektronische Geräte. Zudem, so die Polizei, beschmierten sie Wände mit Farbe und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers. Sie brachen außerdem eine Geldkassette auf und stahlen den Inhalt.