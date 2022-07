Das Amtsgericht Heidelberg hat Haftbefehl gegen einen Mann erlassen – er soll laut Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) eingedrungen sein, um dort Beute zu machen. Doch die Bewohnerin entdeckte ihn im Badezimmer, daraufhin sei der Mann durch ein offenes Fenster geflüchtet, so die Polizei.