Ein Handwerker hat der Polizei in Viernheim (Kreis Bergstraße) geholfen, einen Einbrecher auf frischer Tat zu schnappen. Die Polizei verdächtigt ihn, seit September vergangenen Jahres fast 50 Mal in Keller von Viernheimer Wohnhäusern eingebrochen zu haben. Die Polizei nahm den Einbrecher am Dienstagmittag fest, als er gerade in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen war. Der Handwerker hatte den Einbruch beobachtet und dann die Polizei alarmiert. Der Einbrecher hatte bereits die Tür zur Waschküche und anschließend die Tür zu einem Kellerverschlag aufgebrochen. Seine Beute bis dahin: Mehrere Waschmittel. Laut Polizei soll der Mann unter anderem auch in den Keller des Nachbarhauses eingebrochen haben. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten Crack und ein Tütchen Heroin sicher. Die Ermittlungen dauern an.