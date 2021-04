In Bensheim (Kreis Bergstraße) ist am Sonntagmorgen ein Einbrecher auf der Flucht vor der Polizei von einem Zug erfasst und getötet worden. Laut Polizei war der Mann zuvor mit einem Komplizen in eine Bäckerei eingestiegen und hatte dort die Kasse mit einer geringen Menge Münzgeld geleert. Dabei lösten sie den Alarm aus. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Männer zu Fuß. Beim Überqueren der Gleise in Höhe des Bahnhofs übersahen sie jedoch einen Güterzug. Trotz einer Notbremsung erfasste der Zug einen der beiden Männer. Er erlitt tödliche Verletzungen. Sein Komplize konnte entkommen.