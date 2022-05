Ein Toter bei Brand in Sandhausen - Identität der Leiche ungeklärt

per Mail teilen

Bei einem Brand am Dienstag in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität der Leiche ist bislang ungeklärt.

Das Feuer war laut Polizei am Dienstag, gegen halb zwei Uhr nachts, in einem Schuppen in Sandhausen ausgebrochen. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits rund zehn Meter hoch. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnhäuser und Autos konnte durch die Rettungskräfte der Feuerwehr verhindert werden.

Identität der Leiche unbekannt

Laut Polizei ist die Identität der Leiche bislang ungeklärt. Sie wurde im Schuppen gefunden und soll stark verbrannt sein, wie Polizeisprecher Michael Klump auf Nachfrage mitteilte. Man könne aktuell nicht sagen, ob die oder der Tote Bewohnerin oder Bewohner des Anwesens war.

Sachschaden und Brandursache unklar

Auch der Sachschaden sowie die Brandursache sind noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.