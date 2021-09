Ein hartes Jahr für die Schnakenbekämpfer

Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KABS, rechnet damit, dass die Zahl der Stechmücken spätestens Anfang September deutlich zurückgeht. Man habe in diesem Jahr wegen der starken Regenfälle nicht alle Larven in den Rheinauen bekämpfen können, sagte ein Sprecher der KABS in Speyer. In der Aktionsgemeinschaft sind mehr als 90 Städte und Gemeinden am Oberrhein vertreten. Stechmücken leben etwa sechs Wochen, die letzten seien Ende Juli geschlüpft. mehr...