Am Samstag wird der DJ Paul Kalkbrenner im Schloss Mannheim auflegen. Die Stadt erwartet Tausende Konzertbesucher. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Paul Kalkbrenner ist auf Tour - am Samstag macht er in Mannheim Halt. Die Stadt erwartet 16.500 Menschen im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. Der 47-jährige DJ ist bekannt für elektronische Lieder wie "Sky and Sand" oder den Film "Berlin Calling", in dem er die Hauptrolle spielt.

Mannheimer Bismarckstraße am Samstag gesperrt

Im Innenstadtbereich Mannheims werden mehrere Straßen zwischen 18 und 23 Uhr gesperrt sein. Betroffen ist die Bismarckstraße. Sie wird zwischen den Quadraten A2 und L4 im Südwesten der Innenstadt gesperrt. Gleiches gilt für die verlängerte Breite Straße (zwischen L1 und A1) sowie die Otto-Selz-Straße.

Die Straße vor dem Ehrenhof in Mannheim bleibt am Samstagabend gesperrt SWR

Auch bei Bussen und Bahnen kommt es am Samstag zu Einschränkungen. Busse werden die Bismarckstraße am Veranstaltungstag ab 18 Uhr nicht mehr befahren. Die Straßenbahnhaltestellen "Schloss" und "Universität" entfallen bis etwa 23 Uhr. Die Bahnen werden über die Planken umgeleitet.

Universitätsbibliothek am Samstag geschlossen

Seit Dienstag laufen bereits die Aufbauarbeiten im Bereich der Universität Mannheim. Wie eine Sprecherin auf SWR-Anfrage mitteilte, kann der Universitätsalltag größtenteils regulär stattfinden, lediglich die Bibliothek im Ehrenhof bleibt am Samstag ab 13 Uhr geschlossen. Generell lege man Wert darauf, dass große Veranstaltungen wie diese außerhalb der Klausurenphase stattfinden.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen

Die Stadt Mannheim appelliert, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, um Verkehrsbehinderungen zu reduzieren. Am Veranstaltungsgelände selbst gibt es keine Parkplätze. Der Ehrenhof wird komplett gegen Einsicht abgeschirmt, so die Stadt. Während des Konzerts ist eine Service-Hotline zum Veranstalter eingerichtet.

Sicherheitskonzept der Stadt

Die Veranstaltung wird im Hintergrund von Polizei und Ordnungsamt überwacht, erklärt die Stadt Mannheim. Auf Anfrage heißt es außerdem, dass Konzerte in dieser Größenordnung immer in Abstimmung mit dem Veranstalter, der Polizei und weiteren Akteuren, wie Rettungsdienst und Feuerwehr, individuell bewertet werden. Hierzu finden dann zum Beispiel auch Vor-Ort-Termine statt. Grundsätzlich übernehme man nie das Sicherheitskonzept einer vergangenen Veranstaltung, sondern bewerte die Situation immer neu, heißt es.