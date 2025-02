Ehrenamtliche setzen sich für Ketscher Kino ein

Die Deutschen geben laut einer aktuellen Studie immer mehr Geld fürs Heimkino per Internet aus, aber immer weniger gehen ganz klassisch mit Popcorn ins Kino. Diesem Trend stemmt sich ein kleines Lichtspielhaus in Ketsch im Rhein-Neckar-Kreis entgegen. Und tatsächlich: In dem Dorf mit rund 13.000 Einwohnern gehen viele in ihr "Central Kino". Denn das wird seit Jahren von einem Verein betrieben.