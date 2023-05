100 Ehrenamtliche bauen in Weinheim neues Zuhause aus altem Seecontainer

Rund 100 Ehrenamtliche bauen aus einem alten Seecontainer ein neues Zuhause für eine bedürftige Familie in Lettland. Ein Weinheimer Mitmachprojekt hatte die Idee dazu.

In nur vier Wochen wird auf dem Stadionparkplatz in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) aus einem alten Seecontainer ein neues, schönes Zuhause gebaut. Die Wohneinheit geht an eine neunköpfige bedürftige Familie in Lettland. Hinter dem Bauprojekt steht der Weinheimer Mitmachverein "THAT'S WHYnheim".

Rund 100 Helfer packen in Weinheim mit an

Nach Angaben der Organisatoren haben bislang rund 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer beim Umbau mitgeholfen - darunter Schülerinnen und Schüler, aber auch Privatpersonen und Unternehmen aus der Region. Angeleitet werden sie von Hobbyhandwerkern und gelernten Handwerkern. Mit dem Projekt will der Verein vor allem jungen Menschen vom Computer wegbringen und für das Handwerk begeistern. Die Kosten für das Bauprojekt in Höhe von rund 21.000 Euro werden von Spenden getragen.

Rund 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer packen beim Umbau des ehemaligen Seecontainers in Weinheim mit an. Darunter (v.l.n.r): Emilia, Marija, Anke Henschke, Lilli. SWR Sarah Hennings

Neues Zuhause geht an Familie in Lettland

Bis Mitte Mai muss der Wohncontainer fertig sein, damit im Juli der Container rechtzeitig in Lettland ankommt. In dem 28 Quadratmeter großen Container wird eine Küche, ein Badezimmer und ein Schlafzimmer Platz finden. Vor Ort wollen die Helfer dann noch einen zweiten Wohncontainer für die Familie bauen. Dieser soll aber deutlich weniger aufwendig, innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden.

Anita und ihre achtköpfige Familie bekommen den neuen Wohncontainer. Bisher haben sie gemeinsam in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt - ohne fließendes Wasser. THAT'S WHYnheim

Erst nach drei bis vier Tagen darf die neunköpfige Familie dann ihr neues Zuhause kennen lernen. Auf die strahlenden Gesichter freuen sich die Helfer jetzt schon:

"Da kriegt man einfach so viel zurück. [...] Zu sagen, 'Okay' dieser Familie haben wir das Leben verändert."

Der Weinheimer Mitmachverein "THAT'S WHYnheim". möchte auch in Zukunft weitere Hilfs-und Bauprojekte umsetzen.