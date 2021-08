per Mail teilen

Ein ehemaliger Gefängnis-Mitarbeiter ist vom Mannheimer Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 25-Jährige in vier Fällen Bestechungsgeld von den Insassen der Haftanstalt angenommen hatte. Im Gegenzug hatte er für Gefangenen Bargeld, Mobiltelefone und Betäubungsmittel in die JVA geschmuggelt. Die Taten ereigneten sich zwischen Juni und Juli vergangenen Jahres. Ein anonymer Hinweis hatte die Ermittler damals auf die Spur des ehemaligen Gefängnismitarbeiters gebracht.