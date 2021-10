Prozess nach mutmaßlicher Tötung der Ehefrau

Ein 26-Jähriger, der seine Frau getötet haben soll, muss sich am Darmstädter Landgericht verantworten. Laut Anklage hatte es in der Ehe der beiden, die zunächst in Lampertheim lebten, schon lange gekriselt. Als die Ehefrau schließlich angekündigt hatte, sich trennen zu wollen, griff der Mann zu einem Notfallplan: Er maskierte und bewaffnete sich mit einem Messer, überfiel seine Frau in der Lampertheimer Wohnung und gerierte sich dann als großer Beschützer. Der Plan ging auf, das Paar zog gemeinsam nach Biebesheim. Doch als sich die Frau erneut von ihrem Mann trennen wollte, kam es zu der Tat, die nun verhandelt wird: Der 26-Jährige soll seine Frau getötet und die Leiche in einem Gebüsch versteckt haben.