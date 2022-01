per Mail teilen

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) hat wegen der hohen Corona-Zahlen für diese Woche alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Dazu gehören die Gemeinderatssitzung am Mittwoch und die Übergabe eines Kunstrasenplatzes. Die aktuelle Situation zeige, dass die Corona-Pandemie noch nicht vorbei sei, heißt es in einer Mitteilung. Ende vergangener Woche gab es in der Gemeinde 87 aktive Corona-Fälle.