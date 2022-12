Vier Jahre Haft für EC-Karten-Dieb

Ein 65-jähriger EC-Karten-Betrüger muss für vier Jahre in Haft. Er hatte EC-Karten von Supermarktkunden gestohlen. Die Beute laut Anklage rund 40.000 Euro.

Bandendiebstahl in zehn Fällen, gewerbs- und bandenmäßiger Betrug in über 80 Fällen sowie Computerbetrug in drei weiteren Fällen: Der 65-Jährige hatte als Teil einer Bande zugeschlagen - immer wieder in Supermärkten in ganz Deutschland und auch in der Region. Die Masche: Er hat die Opfer an der Kasse beim Bezahlen beobachtet und dann die EC-Karten gestohlen.

PIN-Nummern ausgespäht

Ohne PIN-Nummer gibt es keine Beute. Deshalb hatte der Mann seine Opfer vorab beim Eingeben der PIN an der Kasse beobachtet. Im Anschluss klaute er die Karten und hob größere Geldsummen ab, um so an Bargeld zu kommen. Der Verurteilte war Teil einer Gruppe, die weiteren Täter werden gesondert verfolgt. Insgesamt soll der 65-Jährige einen Schaden von rund 40.000 Euro verursacht haben.