Sie sollen EC-Karten im großen Stil gestohlen und Betroffenen dann Geld abgebucht haben: Die Staatsanwaltschaft Heidelberg ermittelt deshalb gegen zwei Männer, die auf Supermarktparkplätzen in Heidelberg, Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) und Viernheim (Kreis Bergstraße) unterwegs waren.

Die 45 und 56 Jahre alten Männer sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen als Teil einer Bande zugeschlagen haben - immer wieder auf Parkplätzen in der Region. Ihre Masche: Sie sollen ihre Opfer vor den Märkten in Gespräche verwickelt haben und dabei die EC-Karten geklaut haben.

PIN-Nummern ausgespäht

Ohne PIN-Nummern gibt es allerdings keinen Ertrag: Deshalb hatten sie die Geschädigten vorab beim Eingeben der PIN-Nummern an der Kasse beobachtet. Im Anschluss sollen sie die Karten dann zum Teil mehrfach eingesetzt haben um so an Bargeld zu kommen oder die Karten zum Großeinkauf in Discountmärkten zu nutzen.

Verdeckte Ermittlungen bringen Fahndungserfolg

Ermittler konnten die Männer, die Teil einer Bande sein sollen, observieren. Sie nahmen die Männer bei einer Tat fest. Einem Verdächtigen sei allerdings die Flucht gelungen, heißt es von Seiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Außerdem wurde ein Auto sichergesetellt. Bei Durchsuchungen wurden mehrere tausend Euro beschlagnahmt.

Verantwortlich für viele weitere Fälle?

Die Fahnder gehen davon aus, dass das Trio für weitere Taten im Raum Mannheim sowie in mehreren Bundesländern verantwortlich ist. Demnach könnten sie in insgesamt rund 160 Fällen von Bandendiebstahl und Computerbetrug einen Schaden von über 100.000 Euro alleine im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim verursacht haben.