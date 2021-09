per Mail teilen

Einbrecher haben in Bensheim (Kreis Bergstraße) in einem Fahrradgeschäft E-Bikes und Fahrradteile im Wert von 60.000 Euro gestohlen. Laut Polizei sind die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über den Haupteingang eingebrochen. Etwa 15 Elektrofahrräder haben die Diebe mitgenommen. Die Polizei vermutet, dass die Täter mit einem Lieferwagen die gestohlenen Räder abtransportiert haben.