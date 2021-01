Eine 67-jährige Frau war beim Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer in Oberzent (südhessischer Odenwaldkreis)so schwer verletzt worden, dass sie am Samstagnachmittag gestorben ist. Der tödliche Verkehrsunfall war laut Polizei auf der Landesstraße 3120 passiert. Der 36-jährige Motorradfahrer war in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der Frau auf dem E-Bike kollidiert. Beide stürzten auf die Fahrbahn. Die Frau und der Motorradfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo die Frau einige Stunden später ihren Verletzungen erlag.