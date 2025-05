per Mail teilen

Eberbach macht nach der Beinahe-Pleite des Windkraft-Unternehmens "BayWa re" einen neuen Anlauf, Windkraft zu installieren. Vorher muss es aber einen Auflösungsvertrag geben.

Das Münchner Unternehmen "BayWa re" hatte sich um den Bau der geplanten fünf Windräder auf dem Berg Hebert bei Eberbach beworben und den Zuschlag erhalten. Doch BayWa re war dann fast pleite, muss sich zurückziehen. Der Gemeinderat entscheidet deshalb am Donnerstag über den Auflösungsvertrag mit den Bayern.

Riesige Summe für Eberbach

Die finanziellen Aussichten für die Stadt Eberbach schienen glänzend: Pro Jahr sollten rund 1,4 Millionen Euro in die Stadtkasse fließen, und das für 20 Jahre. Eberbach freute sich bereits über einen wesentlichen Beitrag zum Bau eines Hallenbads. Die schiere Summe der Erträge von fast 30 Millionen Euro für die Verpachtung der Geländeabschnitte auf dem Hebert und aus der Stromproduktion erregte bundesweit Aufmerksamkeit. Doch die BayWa re konnte den Vertrag nicht einhalten und häufte riesige Verluste an. Auch die Muttergesellschaft BayWa wäre in diesem Strudel fast untergegangen, wird aber jetzt aufwändig gerettet.

Ein Windrad im Wald auf dem Greiner Eck zwischen Neckarsteinach und Hirschhorn. SWR Scharff

BayWa re steigt in Eberbach aus. Jetzt geht es für die Stadt am Neckar zunächst einmal nur darum, möglichst unbeschadet aus dem Vertrag herauszukommen. BayWa re soll dem Vernehmen nach bereit sein, der Stadt eine gewisse Summe als Entschädigung zu zahlen.

Eberbach bleibt bei den Windkraftplänen

Für Eberbach bleibt der Zeitverlust von einigen Jahren, bis Windräder auf dem Hebert Strom und Einnahmen für die Stadt produzieren können - wenn auch die von der BayWa re versprochen Beträge wohl nicht mehr zusammenkommen.

Grundsätzlich bleibt die Verwaltung bei ihrem Plan, Windkraft im Stadtgebiet anzusiedeln. Ein Bürgerentscheid im Jahr 2022 war recht deutlich ausgefallen, eine Mehrheit sprach sich für die Windräder auf Eberbachs Hausberg Hebert aus. Allerdings wird die Stadt ihre Hallenbad-Pläne aufschieben müssen, denn die waren eng verknüpft mit den zu erwartenden Einnahmen aus der Windkraft. Für die neuerliche Vergabe will die Stadtverwaltung offenbar auf Bewerber aus der ersten Runde zurückgreifen.

Neben den geplanten fünf Anlagen auf Eberbacher Gemarkung auf dem Hebert sollen weitere zwei Windräder im benachbarten Staatsforst entstehen. Dafür ist das Land zuständig. Für das Projekt hat das britische Unternehmens RES im Februar 2022 den Zuschlag von der Forst Baden-Württemberg erhalten. Es befindet sich in der Planungsphase.