Mit überhöhter Geschwindigkeit war ein SUV-Fahrer am Mittwochabend in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs und verletzte dabei einen kleinen Hund tödlich. Nach Angaben der Polizei ging eine Eberbacherin mit dem Hund spazieren. Das Tier war am Straßenrand und wurde von dem Auto erfasst. Der Wagen fuhr in Richtung Michelstadt weiter. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.