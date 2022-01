SV Sandhausen in E-Sport-Bundesliga am Start

In der 2. Fußball-Bundesliga läuft`s für den SV Sandhausen gerade weniger gut. Vielleicht sind die E-Sport-Zocker des Clubs ja demnächst in der virtuellen Bundesliga erfolgreicher.

E-Sport, das steht für "Electronical Sport". Für Laien: Fußballspielen an der Spielkonsole, virtuell am Bildschirm. Mittlerweile eine hoch professionelle Angelegenheit in vielen Fußballvereinen - in Deutschland und weltweit.

Der SV Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) startet im November mit vier E-Sport-Zockern in die neue Saison der virtuellen Bundesliga (VBL).

Das E-Sport-Team des SV Sandhausen, in der Mitte: Manager Timm Merten. SWR

Nur Heimspiele im E-Sport-Vereinsraum

Fahrten ins gegnerische Stadion gibt es nicht, denn gespielt wird immer im eigenen Vereinsraum. Wer dran ist, steuert mit dem Kontroller die eigene virtuelle Mannschaft auf dem Bildschirm und versucht den Gegner zu schlagen.

Kaum Geld für Sandhausens E-Sportler

Übertragen werden die Spiele im Internet. Die E-Sportler können nicht von ihrem Sport leben, der Verein zahlt nur "ein kleines finanzielles Zubrot." Die vier Spieler gehen noch zur Schule, studieren oder haben einen ganz normalen Job.

E-Sport-Manager SV Sandhausen: "Werden für Aufsehen sorgen"

Die virtuelle Bundesliga besteht aus 26 Mannschaften, die in zwei Divisionen eingeteilt sind: Süd-Ost und Nord-West. Wo die Sandhäuser E-Sport-Zocker am Saisonende stehen werden? Sandhausens E-Sport-Manager Timm Merten sagte dem SWR: