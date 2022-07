16 E-Scooter-Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss

per Mail teilen

Bei Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr hat die Polizei in Mannheim 16 E-Scooter-Fahrer erwischt, bei denen der Verdacht auf Drogen- oder Alkoholkonsum bestand. 50 Beamte hatten von gestern Abend um 20 Uhr bis heute früh um 5 Uhr in der Mannheimer Innenstadt insgesamt 298 Fahrzeuge und 317 Personen kontrolliert. 20 Kontrollierte nahmen laut Polizei unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Straßenverkehr teil, darunter die 16 E-Scooter-Fahrer. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt. Für das Führen dieser Fahrzeuge gelten dieselben Regeln wie für Autos und Motorräder. Zwei E-Scooter-Fahrern wurde der Führerschein vorläufig entzogen.