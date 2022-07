per Mail teilen

Ein E-Scooter, auf dem zwei Männer fuhren, ist am frühen Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt mit einem Linienbus zusammengestoßen. Die E-Scooter-Fahrer waren laut Polizei betrunken und hatten die Vorfahrt des Busses missachtet. Die beiden Männer wurden leicht verletzt, am Bus entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Die Polizei kassierte die Führerscheine des Duos und ermittelt gegen beide unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung.