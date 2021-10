E-Busse der Rhein-Neckar Verkehr GmbH funktionieren "einwandfrei"

Nach dem Brand von Elektrobussen in Stuttgart sieht die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit Sitz in Mannheim derzeit keinen Handlungsbedarf. Bei den E-Bussen handle es sich um eine andere Baureihe mit einer anderen Batterietechnik, teilte die RNV auf SWR-Anfrage mit. Die E-Citaro-Busse, die in Mannheim und Heidelberg unterwegs seien, hätten bislang einwandfrei funktioniert. Die RNV will die Lage beobachten und Untersuchungsergebnisse von Experten abwarten. Man stünde zudem in engem Kontakt mit anderen betroffenen Verkehrsbetrieben und dem Hersteller. Derzeit gebe es aber keinen Handlungsbedarf. Die RNV setze auch künftig auf alternative Antriebe und sie habe neben Bussen mit Wasserstoffantrieb auch neue Elektro-Busse bestellt, hieß es.