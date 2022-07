Walldürn: Wasser aus Hallenbad für Bewässerung von Pflanzen

per Mail teilen

Bade-Wasser wird zu Gieß-Wasser: Am Freitag wurden 625.000 Liter Wasser aus dem Hallenbad in Walldürn abgepumpt, um damit Pflanzen zu wässern. Grund ist die anhaltende Dürre.

Das Hallenbad-Wasser, das laut Stadt Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) ohnehin regelmäßig erneuert wird, soll in diesem Sommer in mobile Tanks und in die städtischen Zisternen gefüllt werden. Dieses Wasser soll dann vor allem den rund 3.000 Stadtbäumen zugute kommen. Das Becken des Hallenbads hat laut Stadt eine Kapazität von rund 625.000 Litern.

Schwimmbad-Wasser hat nach Entchlorung Trinkwasserqualität

Vor einigen Tagen war die Chlorung des Hallenbades ausgesetzt worden. Das Chlor verflüchtige sich innerhalb kurzer Zeit, so die Stadt, die dazu regelmäßige Messungen durchführen lässt. So bekomme das Wasser Trinkwasserqualität und sei zum Bewässern von Bäumen und Sträuchern geeignet, hieß es weiter.

"Grundwasserspiegel in Walldürn um über acht Meter abgesenkt"

"Wir mussten in den vergangenen Jahren feststellen, dass sich der Grundwasserspiegel in Walldürn um mehr als acht Meter abgesenkt hat. Die Bachläufe sind alle nahezu fast ausgetrocknet und die öffentlichen Brunnen fördern kaum noch Wasser."

Wasser aus Hallenbad für Pflanzen: Aktion lohnt eventuell auch finanziell

Ein dramatischer Rückgang der die heutige Aktion noch sinnvoller macht. Ob sich der Aufwand auch finanziell lohnt, will man im Nachgang prüfen. Aber die Stadt sieht sich bei der aktuellen Lage auch in einer moralischen Verantwortung. Damit nichts verloren geht, dauert die "Wasser-Rettung" noch bis Dienstag (2. August).