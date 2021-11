Drummer aus aller Welt in der Popakademie

Schlagzeuger aus aller Welt treffen sich am Samstag in Mannheim zum "World Drum Festival“. Sie kommen in der Popakademie zusammen, um sich in Workshops auszutauschen und gemeinsam Musik zu machen. Danach ist ein Konzert geplant, bei dem die internationalen Meister ihres Faches eigene Soli zum Besten geben und zeigen, was derzeit Stand der Dinge in der weltweiten Drum- und Percussionszene ist. Das Konzert wird live gestreamt. Die Veranstaltung selbst findet unter 2G-Bedingungen statt. Veranstaltet wird das siebte "World Drum Festival" von der Mannheimer Popakademie und dem Kulturamt der Stadt Mannheim.