Gleich zwei Drückjagden im Odenwald

Im Neckar-Odenwald-Kreis finden am Samstag gleich zwei Drückjagden statt. Eine revierübergreifende Drückjagd gibt es nach Kreisangaben auf den Gemarkungen Osterburken, Ravenstein und Rosenberg. Ziel sei es, die zum Teil erheblichen Wildschäden in der Landwirtschaft zu verringern, die notwendige Verjüngung des Walds zu unterstützen und der Verbreitung der afrikanischen Schweinepest vorzubeugen. Die Wälder sind wegen der Jagd bis mittags gesperrt. Eine weitere revierübergreifende Drückjagd gibt es auch im "Großen Wald" in Walldürn. Spaziergänger und Privatwaldbesitzer sollen sich in diesem Zeitraum nicht im Wald aufhalten. Außerdem werden Autofahrer um erhöhte Vorsicht gebeten.