per Mail teilen

Im Wald bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) findet am Samstag eine revierübergreifende Drückjagd statt. Die Jäger sind von 8 bis 15 Uhr in der gesamten Fläche des großen Waldes bei Sinsheim auf der Jagd. Vorwiegend sollen Wildschweine geschossen werden, um die stark angestiegenen Schwarzwildbestände zu verringern, so die Stadt Sinsheim. Von der Jagd können sämtliche Feld- und Waldwege südlich und westlich von Sinsheim betroffen sein. Waldbesucher werden gebeten, den Großen Wald großräumig zu meiden. Da das Wild auch über Straßen flüchten wird, sollten die Autofahrer auf den Kreisstraßen bei Weiler, Waldangelloch, Dühren und Michelfeld besonders vorsichtig fahren.