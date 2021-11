Jäger den ganzen Tag im Einsatz

per Mail teilen

Rund um Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis findet am Samstag eine Drückjagd statt. Dabei kann es laut Landratsamt zu Behinderungen für Verkehr und Fußgänger kommen. Die Jäger sind im Bereich südöstlich der Autobahn 81 unterwegs. Ziel ist laut Kreisverwaltung die Verringerung von Wildschäden. Rund um Ravenstein sind die Wälder bei Merchingen, Hüngheim und Oberwittstadt betroffen. Die Gebiete und Wege in diesem Bereich sind gesperrt und dürfen nicht betreten werden. Auch auf den Straßen sollen Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig sein, weil plötzlich Wild und Hunde aus dem Wald auftauchen könnten, so das Landratsamt.