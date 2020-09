Polizisten bei Einsatz in Edingen-Neckarhausen angegriffen und verletzt

Durchsuchung wegen Drogen Polizisten bei Einsatz in Edingen-Neckarhausen angegriffen und verletzt

Die Polizei hat am Donnerstag die Wohnung eines 23-Jährigen in Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) durchsucht - wegen Verdachts auf Drogenhandel. Plötzlich griff einer der Verdächtigen die Polizisten an. Zwei Beamte wurden schwer verletzt.