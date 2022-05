Drogenverein Mannheim wird 50 Jahre alt

In Mannheim gibt es seit dem 5. Mai 1972 einen Drogenverein, dessen Mitarbeiter sich um Drogen-Abhängige und deren Angehörige kümmern. Ein SWR-Interview mit dem Geschäftsführer.

Philip Gerber ist Geschäftsführer des Mannheimer Drogenvereins, der seine Räumlichkeiten in der Mannheimer Innenstadt hat.

SWR: Wie ist es zur Gründung des Mannheimer Drogenvereins gekommen?

Philip Gerber: Es gab in Mannheim einen Treffpunkt für Jugendliche am Wasserturm und in den Lauerschen Gärten. Diese Jugendlichen haben unter anderem dort um 1970 herum Drogen konsumiert. Vornehmlich Haschisch. Das Jugendamt und die Bewährungshilfe haben sich dann zusammengetan und sind schnell darauf gekommen, dass es ein spezialisiertes Angebot für die Jugendlichen geben muss. Zum anderen waren sie der Auffassung, dass dieses Angebot so sensibel sein muss, dass es eben nicht der Stadtverwaltung überlassen werden soll, sondern dass dazu ein Verein gegründet werden muss.

Wie massiv waren damals die Probleme mit Drogen in Mannheim?

Aus heutiger Perspektive waren sie wahrscheinlich relativ gering, aber das war eben eine andere Zeit. 1972 war die Zeit, als zum Beispiel der damalige US-Präsident Nixon den "war on drugs" (Krieg gegen Drogen) ausrief. Die Gesellschaft auch außerhalb den USA fühlte sich damals bedroht, von einer Spaltung, von einer Verrohung der Sitten durch illegale Substanzen. Von daher war der Aufschrei groß. Aus heutiger Perspektive wird man sagen, in den Lauerschen Gärten in Mannheim waren das gar nicht so viele Drogen-Konsumenten.

Aber es hört sich ja so an, dass das damals als großes Problem wahrgenommen wurde. Wusste man denn da in Mannheim überhaupt, was man dagegen tun kann?

In der Regel nicht, außer dass klar war, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommen muss. Es wurde ganz viel experimentiert. Das hat unter anderem dazu geführt, dass keine "Aktionsgemeinschaft Ludwigshafen-Mannheim" gegründet wurde, sondern dass eben nur in Mannheim der Drogenverein gegründet wurde, weil man sich inhaltlich nicht auf eine Zielrichtung einigen konnte. Es gab noch keine Standards, es wurde viel improvisiert.

Wie hat sich denn das Tätigkeitsfeld des Drogenvereins über die Jahre entwickelt?

Nach dieser "Straßenarbeit" mit den Jugendlichen am Mannheimer Wasserturm und in den Lauerschen Gärten kamen dann relativ schnell auch über die hier stationierten US-Soldaten Heroin und Opiate in die Stadt. Deshalb waren für den Verein zunächst vor allem die Heroin-Konsumenten die Zielgruppe. Man hat dann versucht, zu dieser Zielgruppe einen Zugang zu bekommen, mit unterschiedlichen Angeboten. Das hat sich bis heute so ausdifferenziert, dass wir uns mit Projekten und Spezial-Angeboten für alle gesellschaftlichen Schichten, in denen Drogen konsumiert werden, zuständig erklären. Das heißt: Von jugendlichen Cannabiskonsumenten, über Kokain-Süchtige bis zu Amphetamin-Konsumenten. Sie alle sind mittlerweile in unserem Fokus und werden von uns mal gut, mal weniger gut erreicht.

Glauben Sie, dass der Drogenverein auch in den nächsten 50 Jahren gebraucht wird?

Ja, leider. Drogen-Konsum ist zwar nicht schlimmer geworden. Aber er hat auch nicht abgenommen. Er verändert sein Gesicht zum Beispiel über einen Anstieg in den leistungssteigernden Drogen. Das heißt, wir werden aus meiner Sicht auch in den nächsten 50 Jahren noch eine Aufgabe haben.