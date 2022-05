Drogenprozess am Landgericht

Am Landgericht Mannheim muss sich ab heute ein Mann verantworten, dem Drogenhandel in der Stadt vorgeworfen wird. Der 46-Jährige sitzt bereits in Untersuchungshaft. Er soll von März bis Mai vergangenen Jahres mehrfach Drogen gekauft und weiterverkauft haben - dabei sei es um Marihuana, Kokain, Chrystal Meth und Amphetamin gegangen. Die Drogen habe er im Raum Frankenthal und Mannheim weiterverkauft. Sie sollen aus den Niederlanden, Spanien und Bolivien gestammt haben. Bei der Durchsuchung eines von ihm angeblich als Schmuggelfahrzeug gekauften Autos haben die Beamten den Angaben zufolge Bargeld in Höhe von 200.000 Euro sichergestellt.