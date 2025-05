Es gibt in Baden-Württemberg so viele Drogentote wie seit zwanzig Jahren nicht. Die Gründe und was man dagegen tun kann, sind Thema einer Experten-Tagung in Mannheim.

Die Zahl der Drogentoten ist in Baden-Württemberg 2024 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Von 141 auf 195 Fälle - sagen Zahlen, die das Innenministerium veröffentlicht hat. Das ist der höchste Stand seit 20 Jahren. Auf einer Tagung in Mannheim disktutieren Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch über die Gründe, warum mehr Menschen am Drogenkonsum gestorben sind.

Experten: Immer mehr gefährliche synthetische Drogen

Personen, die durch eine einzige Droge getötet wurden, starben meisten nach dem Konsum von Ersatzdrogen. Daneben sind Heroin, Amphetamin und Fentanyl besonders oft für Drogentote verantwortlich, so das Innenministerium Baden-Württemberg. In Zukunft könnte Heroin jedoch weniger wichtig werden. Besonders gefährlich sei der Mischkonsum. Dabei werde nicht nur eine Substanz sondern verschiedene Suchtmittel auf einmal genommen. Oft auch zusammen mit Alkohol, heißt es weiter.

Synthetische Drogen sind immer mehr auf dem Vormarsch.

Stuttgart hat die meisten Drogentoten, Rhein-Neckar-Kreis belegt den zweiten Platz

Die meisten Menschen sind landesweit in Stuttgart durch Drogenkonsum gestorben. Dort gab es im vergangenen Jahr 20 Drogentote, gefolgt vom Rhein Neckar Kreis mit 15 Toten. Mannheim liegt an dritter Stelle in Baden-Württemberg. Hier sind fünf Menschen gestorben, genauso wie im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Göppingen. Keine Todesfälle im Zusammenhang mit Rauschgift hat die Polizei in Heidelberg und dem Neckar-Odenwald-Kreis registriert. Warum es regional so große Unterschiede gibt, können sich die Teilnehmer der Konferenz in Mannheim nicht erklären.

Weniger Heroin - mehr chemische Drogen

Philipp Gerber, Geschäftsführer vom Drogenverein-Mannheim befürchtet, dass in Zukunft noch mehr Menschen am Drogenkonsum sterben werden. Eine der Gründe sei, dass weltweit immer weniger Heroin produziert werde. Laien dürften da erstmal stutzen. Die Herstellung von Heroin sei verhältnismäßig aufwendig und damit teuer. Ebenso der Vertrieb. Davon profitierten die Hersteller und Dealer synthetischer Drogen, so Philip Gerber. Diese künstlichen Drogen werden billig produziert und in Kleinstmengen transportiert. Damit sind sie für Konsumenten besonders leicht zugänglich.

Neue psychoaktive Drogen drängen auf den Markt

Sorgen bereitet Experten und Politikern die starke Zunahme von Todesfällen im Zusammenhang mit immer neuen psychoaktiven Stoffen . Diese werden im Labor so hergestellt, dass sie so ähnlich wirken wie verbotene klassische Rauschmittel. 26 Menschen sind 2024 an diesen neuartigen Drogen gestorben. Zum Teil haben die Betroffenen zusätzlich auch noch andere Drogen konsumiert. 2023 starben durch diese neuen Suchtmittel nur zwei Personen. Eine Entwicklung, die auch die Landesregierung alarmiert.

Die kaum erforschte Wirkweise und der Mischkonsum bergen ein unkalkulierbares Gesundheitsrisiko.

Diese neuen psychoaktiven Stoffe sind wegen ihrer veränderten chemischen Struktur noch nicht verboten und können im Internet frei gekauft werden. Für den Gesetzgeber eine schwierige Situation. Denn selbst wenn neue Drogen verboten würden, drängen sofort neue auf den Markt.