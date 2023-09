Mosbach: Urteil im Prozess wegen Kokainschmuggels wird erwartet

Bei einer Zufallskontrolle in einem Reisebus wurden bei einem Mann 6 Kilo Kokain gefunden. Am Freitag wird im Prozess gegen ihn am Landgericht Mosbach das Urteil erwartet.

Als die Polizei im vergangenen Januar in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) in einem Reisebus eine Routinekontrolle durchführte, machte sie einen spektakulären Fund: Im Rucksack eines Mannes befanden sich rund 6 Kilo Kokain. Angeklagter leugnet Kokainschmuggel und spricht von Ketamin Der zur Tatzeit 36-jährige Angeklagte soll als Fahrgast in einem Fernbus von Ungarn nach Deutschland unterwegs gewesen sein, so eine Gerichtssprecherin gegenüber dem SWR. Der Mann gab zum Prozessauftakt an, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, dass er Kokain transportierte. Er sei davon ausgegangen, dass er das Narkosemittel Ketamin über die Grenze bringen würde. Mann hatte sich auffällig verhalten Der Angeklagte hatte sich während der Polizeikontrolle im Bus offenbar auffällig verhalten, weil er unter Drogeneinfluss stand. Das ergab ein Schnelltest. Außer dem Kokain trug er auch noch mehrere Mobiltelefone bei sich. Am Freitag soll vor dem Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) plädiert werden und das Urteil fallen.