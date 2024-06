Kokain, Haschisch, Marihuana: Größere Mengen Drogen haben Spezialkräfte der Polizei bei einem 35-jährigen Mann aus Obrigheim im Neckar-Odenwald-Kreis gefunden.

Die Ermittler hatten den 35-Jährigen schon länger im Visier: Bei einer Beschaffungsfahrt nach Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) Anfang Juni kontrollierten Spezialkräfte der Polizei ihn gezielt. In seinem Auto fanden sie unter anderem Kokain, Haschisch und mehrere Kilo Marihuana. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn am Dienstag mit.

Mann soll Marihuana in Zelten angebaut haben

Der Mann wurde festgenommen. In seiner Wohnung fand die Polizei später jede Menge weitere Drogen. Darunter waren hunderte von XTC-Tabletten, Kokain und mehrere Kilogramm Amphetamin. Außerdem züchtete und erntete der 35-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft in seiner Wohnung im größeren Stil Marihuana. In zwei sogenannten "Grow-Zelten" fanden die Ermittler nach eigenen Angaben eine Vielzahl an Marihuana-Pflanzen.