Zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Die Polizei ermittelt schon länger gegen eine Gruppe, die in Mannheim und Viernheim mit Drogen dealen soll. Zwei Verdächtige konnten jetzt festgenommen werden.

Am Dienstagmorgen durchsuchte die Polizei zusammen mit einer Ermittlungsgruppe für Rauschgift und einem Spezialeinsatzkommando von Baden-Württemberg mehrere Wohnungen und Grundstücke in Mannheim und Viernheim. Ihr Ziel: Eine ganz bestimmte Gruppe, die im Verdacht steht, in Mannheim und Viernheim mit Betäubungsmitteln Handel betrieben zu haben.

Zwei Verdächtige in Untersuchungshaft

Die Beamten ermittelten laut eigener Angabe schon länger gegen diese Gruppe - mal offen, mal verdeckt. Jetzt ein Ermittlungserfolg: Bei der Drogen-Razzia wurden zwei Verdächtige Personen im Alter von 52 und 58 festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde gegen diese beiden Haftbefehle erwirkt. Sie sitzen laut Polizei jetzt in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen mit Kokain, Amphetamin im dreistelligen Grammbereich und verschreibungspflichtigen Medikamenten gedealt zu haben.

Größere Menge an Drogen gefunden

Bei den Wohnungsdurchsungen konnten sie Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sicherstellen, so die Polizei. Sie fanden kleinere Mengen Kokain und Amphetamin sowie rund 800 opiathaltige Tabletten. Außerdem noch mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealergeld und Schusswaffen mit einer größeren Menge an Munition.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe für Rauschgift gegen die Tätergruppierung dauern an.