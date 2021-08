Das Deutsche Rote Kreuz ruft weiterhin zu Blutspenden auf. Gerade in der Hauptreisezeit im Sommer fehlten viele Stammspender, so das DRK. Außerdem würden in den Kliniken wieder mehr Blutkonserven benötigt, weil verstärkt planbare Operationen vorgesehen sind. Bei der Aktion am Montag in Hemsbach haben rund 200 Menschen Blut gespendet, am Dienstag zum Beispiel ist eine Spendeaktion in Heidelberg am Institut für klinische Transfusionsmedizin. Weitere Termine zum Blutspenden sind am 7. September in Laudenbach, am 13. September in Weinheim und am 1. Oktober in Mannheim. Das DRK weist darauf hin, dass sich die Spender vorab online anmelden müssen.