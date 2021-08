Mehr als 160 Menschen sind bei der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen (Stand 19.7.21) ums Leben gekommen. SWR Aktuell hat mit Yvonne Wiedl vom Roten Kreuz in Heidelberg gesprochen. Sie ist bei Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) im Einsatz.

SWR Aktuell: Wie sieht es dort aktuell aus?

Yvonne Wiedl: Wir sind mit 32 Transportwagen hier. Es sieht erstmal erschreckend für die Helfer aus. Das muss man ehrlich sagen. Das Wasser zieht sich zurück. Man sieht ganz viel Gerümpel, das jetzt wieder sichtbar wird. Man sieht das Ausmaß der kompletten Katastrophe, einige Häuser sind zum Teil eingestürzt, in manchen Ortschaften sind sie komplett eingestürzt. Fahrzeuge sind einfach weggeschwemmt worden. Die hingen teilweise in den Bäumen drin. Echt verheerend.

SWR Aktuell: Sie sind ja jetzt mittendrin in diesem Katastrophengebiet. Was geht Ihnen gerade durch den Kopf?

Yvonne Wiedl: Wenn man es richtig ausdrücken würde, würden einem erstmal die Worte fehlen. Es ist eine Lage, die einen sehr belastet, die auch die Einsatzhelfer sehr belastet. Überhaupt, wenn man hier mit Betroffenen spricht, mit Menschen, die es live miterleben mussten, wie schnell das alles kam. Sehr schwierig.

SWR Aktuell: Wie geht man damit um, wenn man Zeugin einer so großen Verzweiflung wird? Kann man da Trost spenden?

Yvonne Wiedl: Teilweise lernt man Menschen kennen, die sehr in sich gekehrt sind, die kommunizieren nicht viel. Dann sind welche dabei, die möchten einfach nur sprechen, über das, was sie erlebt haben und wie sie im Endeffekt mit der Situation umgehen können. Den Leuten hilft, dass sie jetzt anfangen können, aufzuräumen, eine Struktur reinzubringen und dass es wieder vorwärts geht, dass Einsatzkräfte da sind, die ihnen helfen, wieder ein bisschen Licht zu sehen.

SWR Aktuell: Was genau ist denn Ihre Aufgabe vor Ort?

Yvonne Wiedl: Hauptsächlich ist es so, dass wir die örtlichen Strukturen unterstützen, was den Rettungsdienst betrifft, was den Sanitätsdienst betrifft. Wir schauen, dass wir die einzelnen Organisationen, die hier im Einsatz sind, eben auch sanitätsdienstlich betreuen. Das heißt: Helfer von Feuerwehr, THW und Bundeswehr, wenn die zum Beispiel kleine Schnittwunden haben, dass wir dann da sind und helfen, oder dass wir eben teilweise auch mit Betroffenen einfach sprechen. Wir haben die psychosoziale Notfallversorgung und mehr Betreuungs-Kräfte vom DRK nachgefordert.

SWR Aktuell: Wie erleben Sie die anderen Helfer? Wie gehen die mit der Katastrophe um?

Yvonne Wiedl: Man redet sehr viel drüber. Wir haben einen großen Bereitstellungsraum. Da sind mehrere hunderte Einsatzkräfte. Man muss wirklich sagen: Es wird viel gesprochen über die Situation, auch über das Leid, das vor Ort ist. Und das hilft uns auch.

SWR Aktuell: Was hat Sie persönlich bisher am meisten beeindruckt?

Yvonne Wiedl: Die wahnsinnige Hilfsbereitschaft hier vor Ort, auch das Miteinander in der Bevölkerung. Was mich persönlich am meisten ergriffen hat, ist eine Zusammenführung, bei der sich zwei Personen in einer Sammelstelle wiedergefunden haben, die wohl verwandt sind und nicht mehr wussten, ob sie tatsächlich beide überlebt haben. Das war wirklich sehr ergreifend.