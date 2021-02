Das Rote Kreuz in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) bietet ab sofort Corona-Schnelltests für Privatpersonen an. Das Schnelltestzentrum testet seit November Mitarbeiter von Firmen. Nach eigenen Angaben konnten bereits über 5.000 Testungen durchgeführt werden. Da seit einigen Wochen die Nachfrage an Schnelltests in der Bevölkerung steigt, werden nun auch für Privatpersonen Tests angeboten.