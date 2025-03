Eine Streife der Polizei hat in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) am Donnerstag um kurz nach Mitternacht ein Auto gestoppt. Am Steuer saß ein 13-Jähriger. Aus dem Wagen kam Marihuanageruch.

Ein 13-Jähriger hat sich das Auto seines Vaters genommen und mit seinen beiden 15 und 16 Jahre alten Freunden eine nächtliche Spritztour gemacht. Die Polizei kontrollierte den Wagen am Donnerstag um kurz nach Mitternacht in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis). Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie den jungen Fahrer sahen, teilte die Polizei mit. Jointstummel im Auto gefunden Die Polizisten konnten Marihuanageruch wahrnehmen. Sie fanden auch einen Jointstummel im Auto. Ein Drogentest ergab, dass der 13-jährige Fahrer aber keine Drogen genommen hatte. Der Vater wusste laut Polizei nichts von der nächtlichen Spritztour seines Sohnes. Alle Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Der Konsum von Cannabis ist zwar inzwischen teilweise legal - allerdings nicht für Minderjährige.