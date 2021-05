Ein 35 Jahre alter Mann muss sich am Mittwoch wegen eines dreisten Betrugsversuchs vor dem Heidelberger Amtsgericht verantworten. Laut Anklage hatte er in einem Baumarkt die Verpackung eines rund 200 Euro teuren Gartengeräts geöffnet und den Inhalt des Kartons gegen Elektroartikel im Wert von rund 2.900 Euro ausgetauscht. Er ließ den Karton an der Kasse scannen. Laut Anklage wurde der Mann von einem Ladendetektiv gestoppt, der den Tausch beobachtet hatte. Ein Komplize, der dem 35-Jährigen bei dem Betrugsversuch geholfen haben soll, war bereits in einem früheren Verfahren zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden.