Corona-Regeln im Kurpfälzer Drei-Länder-Eck: Was gilt wo?

Was heute in Mannheim gilt, sieht in Ludwigshafen schon anders aus – und auch Hessen hat eigene Corona-Verordnungen. Ein Überblick zu den Corona-Regeln im Drei-Länder-Eck.

Wer vor Kurzem noch in die Pfalz fuhr, um ein Restaurant zu besuchen, der wird nun vielleicht wieder in Baden-Württemberg bleiben. Die 2G-Plus-Regel - also Eintritt nur mit Genesennachweis oder Impfung plus Test - ist in Baden-Württemberg durch Ausnahmen abgeschwächt worden.

Booster, Zweitimpfung und Genesen

Keinen zusätzlichen Tests braucht man in Baden-Württemberg, wenn die Booster-Impfung bereits absolviert ist. Auch die "alte" Zweitimpfung reicht, wenn sie nicht länger als sechs Monate her ist. Dasselbe gilt für Genesene, deren Corona-Infektion höchstens sechs Monate zurückliegt. Auch in Rheinland-Pfalz gilt die Booster-Impfung als Ersatz für einen zusätzlichen Test. In Hessen gilt nur 2G mit Hygiene- und Abstandskonzept.

Kino und Theater

Ohne 2G-Plus geht nichts mehr in Kinos und Theatern in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Hessen regelt auch in diesem Bereich mit 2G etwas großzügiger, außen gibt es keine Beschränkungen. Große Veranstaltungen sind in der Pfalz und Baden-Württemberg in Innenräumen nur mit 2G-Plus erlaubt.

Stadien

In Baden-Württemberg dürfen mit der Alarmstufe II zudem nicht mehr als 750 Personen oder maximal die Hälfte der normalerweise zugelassenen Besucher in ein Stadion. Alkohol darf untersagt werden.

Hessen verfährt mit einem Stufenmodell: In Innenräumen gilt ab elf Personen 2G, ab 101 greift 2G-Plus. Ab 250 Personen muss das Gesundheitsamt die Veranstaltung genehmigen. Draußen gilt ab 101 Personen 2G. Ab 3.000 Menschen ist eine Genehmigung erforderlich und die Kapazität wird auf 25 Prozent beschränkt.

Clubs

Im Gegensatz zu Baden-Württemberg darf man in Rheinland-Pfalz und Hessen mit der 2G-Plus-Regel noch in Clubs und Diskotheken feiern. In Rheinland-Pfalz sollen die Clubs allerdings -gemäß des Bundesbeschlusses- spätestens ab einer Inzidenz von 350 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen geschlossen werden.