Drei Verletzte bei Feuer in Innenstadt

Bei einem Brand in Mörlenbach sind in der Nacht drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war das Feuer gegen 0 Uhr 30 in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Die Feuerwehr musste vier der 19 Bewohnerinnen mit einer Drehleiter retten. Ein 22-jähriger Mann erlitt schwere, eine 64-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann wurden leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, die schwer beschädigt wurde. Rauchgase haben die übrigen Wohnungen so sehr durchdrungen, dass das Haus momentan nicht bewohnbar ist; die Bewohner kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei mehreren Hunderttausend Euro. Die Brandursache ist noch unklar; am Montag sollen die Ermittler die Arbeit aufnehmen.