Eigentlich wollten die Fans von Waldhof Mannheim und Darmstadt 98 zu ihren jeweiligen Auswärtsspielen. Auf einem Autobahn-Parkplatz trafen sie aufeinander - und prügelten sich.

Bei einer Schlägerei zwischen den Fußballfans des Drittligisten SV Waldhof Mannheim 07 und des Zweitligisten SV Darmstadt 98 sind am Sonntagmittag drei Waldhof-Fans leicht verletzt worden. Auch ein Waldhof-Fanbus wurde attackiert und konnte nicht weiterfahren.

Zufällig getroffen und zufällig geprügelt?

Wie ein Polizeisprecher aus dem nordrhein-westfälischen Wuppertal dem SWR mitteilte, hatten sich zwei Fanclubs der beiden Vereine wohl zufällig an der Autobahnraststätte "Ohligser Heide" an der A3 Richtung Norden getroffen, so die Vermutung der Polizei. Gegen 12 Uhr hielten hier zwei Busse mit Waldhof-Fans, die zum Spiel nach Essen wollten, und ein Bus mit Damrstadt-Fans, die auf dem Weg zum Spiel nach Düsseldorf waren.

Resultat: Drei Verletzte und ein kaputter Bus

Laut Augenzeugen kam es zu einer großen, unübersichtlichen Schlägerei, so die Polizei. Dabei wurden drei Waldhof-Fans leicht verletzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren bereits zwei Busse wieder abgereist. Einem Bus aus Mannheim wurde die Windschutzscheibe eingeschlagen. Dieser war fahruntüchtig. Die gestrandeten Waldhof-Fans wurden mit einem Bus des Öffentlichen Personen Nahverkehrs zum nächsten Bahnhof nach Hagen gefahren, so die Polizei. Von dort seien sie ins Stadion nach Essen gefahren.

Anzeigen werden folgen

Die polizeilichen Ermittlungen laufen derzeit. Zeugenaussagen und Videomaterial müssten ausgewertet werden. Den Angreifern und Randalierern drohen laut Polizei Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Landfriedensbruch, so ein Sprecher der Polizei Wuppertal gegenüber dem SWR. Zur Höhe des Sachschadens am Fanbus konnten noch keine Angaben gemacht werden.