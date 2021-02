In Bensheim haben drei brennende Autos einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Laut Polizei waren die Autos am späten Nachmittag nacheinander an verschiedenen Stellen der Stadt in Brand geraten. Zeugen hatten in der Nähe der Brände eine größere Gruppe Jugendlicher wahrgenommen, die sich dann getrennt haben soll. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nach den Jugendlichen. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung führten schließlich zur vorläufigen Festnahme von rund 40 Personen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. Ob sie etwas mit den Bränden zu tun haben, müsse noch geprüft werden, heißt es von der Polizei.