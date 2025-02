Matheunterricht im Park oder Deutsch auf dem Schulhof? An der Draußenschule Ladenburg findet das Lernen zum Großteil draußen statt - egal zu welcher Jahreszeit.

Die Erstklässler malen mit Kreide einen Zahlenstrahl von "eins" bis "zwanzig" auf den Schulhof und müssen danach in Zweier-, Dreier- oder Vierer-Schritten von Zahl zu Zahl hüpfen. So kann der Matheunterricht an der Draußenschule in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) aussehen. Die Grundschule orientiert sich an dem pädagogischen Konzept "Udeskole" aus Skandinavien, übersetzt: Draußenschule. So oft wie möglich und wenn es sinnvoll ist, findet das Lernen hier außerhalb des Klassenzimmers statt. Die Schule benutzt aber auch Bücher und Hefte zur Unterstützung und orientiert sich damit am baden-württembergischen Bildungsplan.

Unterricht im Austausch mit der Natur und Umgebung

Die Viertklässler nehmen gerade das Thema "Personenbeschreibung" durch. Die Einführung findet aber nicht trocken an der Tafel statt, sondern im Park. Lehrerin Katharina Klöber hat zuvor ausgedruckte Bilder von Personen im Park verteilt. Die Kinder bekommen eine Geschichte mit einer Personenbeschreibung zu hören und müssen so den "Verdächtigen" auf den Fotos identifizieren. Auch wenn es draußen nasskalte sieben Grad hat, macht das den Kindern in ihren Winterstiefeln und dicken Jacken nicht viel aus.

Danach findet der Unterricht im Klassenzimmer statt. Aber nicht auf den Schulbänken, sondern kniend auf dem Teppich. Wie ist eine klassische Personenbeschreibung aufgebaut? Wie beschreibt man einen Menschen möglichst detailreich? Mit laminierten Kärtchen lernen die Viertklässler auf spielerische Weise. Auch das gehört zum Schulkonzept.

Kinder lernen einfach sehr gut in Bewegung und im Spiel.

Draußenschule: Praktisch und lebensnah lernen

Schulleiterin Carolin Rückert ist es wichtig, dass Kinder gerne in die Schule gehen. Ihrer Meinung nach merken sich die Grundschüler Inhalte besonders gut, wenn die Lerninhalte mit dem realen Leben verknüpft und mit einem guten Gefühl in Verbindung gebracht werden. Wenn Kinder etwas praktisch und lebensnah erfahren würden, würde sich das Gelernte besser verankern, so Rückert. Als es beispielsweise im Sachunterricht um das Thema "Werbung" ging, sollten die Grundschüler in Gruppen in der Innenstadt nach Werbung auf Plakaten und Schaufenstern Ausschau halten und diese fotografieren, um ein besseres Bewusstsein dafür zu bekommen.

Die Erfahrungen und das Gelernte, das die Kinder draußen machen, werden in den Schulheften weiter vertieft. SWR

Eltern sollen im Schulalltag unterstützen

Anders als an anderen Schulen sind die Eltern in Ladenburg fest in den Schulalltag eingebunden und sollen zum Beispiel beim Putzdienst, Abholdienst oder Küchendienst helfen. In der Regel nimmt das zwei Stunden in der Woche ein. Papa Dominik Zang hat sich für den Küchendienst am Montag entschieden. Zu seinen Aufgaben gehört es deshalb, das gelieferte Essen anzurichten, zu verteilen und das benutzte Geschirr zu spülen. Für ihn sind die zwei Stunden gut mit seiner Arbeit zu vereinen. Er freut sich, montags seinen Sohn im Schulalltag zu erleben.

Schulkonzept kommt bei den Eltern gut an

Die Privatschule gibt es mittlerweile seit vier Jahren, momentan besuchen insgesamt 36 Kinder den Unterricht. Das Draußenkonzept und die kleinen familiären Gruppen finden die Eltern besonders gut. Viele haben das Gefühl, dass ihr Kind hier seinen Bewegungsdrang ausleben kann und nach dem Unterricht um 15 Uhr ausgeglichen ist.