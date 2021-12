Drängler gefährdet Fahrer auf der Autobahn

Auf der A6 in Höhe der Rastanlage Hockenheim West hat ein 26-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag andere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise offenbar stark in Bedrängnis gebracht. Das teilt die Polizei mit. Als der Verkehr stockte, betätigte der Fahrer mehrfach die Lichthupe seines Wagens und überholte über den Seitenstreifen. Beamte der Autobahnpolizei Walldorf stoppten den unter Drogeneinfluss stehenden Mann kurz darauf. In seiner Jacke fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Drogenbesitzes, Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit am Steuer ermittelt.