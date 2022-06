per Mail teilen

Internationale Bands aus der Rock- und Metalszene spielen beim ersten Download Germany Festival auf dem Hockenheimring am 24. Juni 2022. Die Veranstalter erwarten 70.000 Besucher.

Das Download Festival ist in England Kult – in Deutschland bislang unbekannt. Das sollen als Headliner die Band Metallica und andere internationale Rock- und Metalbands wie Sabaton, Five Finger Death Punch oder Enter Shikari ändern. Metallica, die zu den erfolgreichsten Metal-Bands der Welt gehören, spielen im Hockenheimer Motodrom (Rhein-Neckar-Kreis) ihr einziges Deutschlandkonzert 2022.

Metallicas Single "Nothing Else Matters" kennt seit 30 Jahren (fast) jeder. Heute zählt die Metal-Hymne, die es erstmals ins Mainstream-Radio schaffte, zu den schönsten und erfolgreichsten Balladen der Musikgeschichte. Die Single ist in allen Musiksparten darüber heraus bekannt – Berechnungen zu Folge soll es 110 Adaptionen geben.

Download Festival hat Ursprung in Großbritannien

In seinem Herkunftsland Großbritannien findet das dreitägige Musikfestival seit 2003 jährlich im Donington Park statt. Musikgrößen wie Kiss, Iron Maiden, System of a Down, Bon Jovi oder Black Sabbath spielen vor bis zu 120.000 Zuschauern.

In Deutschland feiert das eintägige Festival auf der Doppelbühne des Motodroms in Hockenheim am 24. Juni 2022 seine Premiere. VIP-Tickets sind bereits restlos ausverkauft! Tagesfestivaltickets sind ab 139 Euro zu erwerben. Einlass ist ab 12 Uhr, das Festival geht von 13 bis 23 Uhr. Für die 70.000 erwarteten Besucher erweitert die Deutsche Bahn ihr Regio-Angebot.

Große Konzerte auf dem Hockenheimring

In Hockenheim standen schon zahlreiche internationale Größen wie die Rolling Stones, Michael Jackson, Genesis, AC/DC oder Ed Sheeran auf der Bühne. Nächstes Jahr gibt Bruce Springsteen & The E Street Band ein Open Air Konzert am 21. Juli 2023 auf dem Hockenheimring.