Ferien-Camp in Dossenheim: Kinder starten mit Sport und Spaß in die Sommerferien

Sport, Spiel und Spaß – so starten die Kinder in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Camp in die Sommerferien. In der Rhein-Neckar Region sind weitere Aktionen geplant.

Rund 36 Kinder läuten in Dossenheim die Sommerferien mit ordentlich Bewegung und Spaß ein. Im Feriencamp können sich die Kleinen in der Halle und auf dem Sportplatz der TSG-Germania ordentlich austoben. Für Abkühlung soll außerdem ein Besuch auf dem Wasserspielplatz sorgen. Die Kinder spielen in der Sporthalle der TSG-Germania in Dossenheim Brennball. SWR Mehrere Betreuerinnen und Betreuer kümmern sich um die Kinder. Eine von ihnen ist die Lehramtsstudentin Janet. Die 21-Jährige war während ihrer Kindheit selbst im Verein. Ihre Begeisterung für den Sport und den Spaß im Verein möchte sie gerne an die Kleinen weitergeben. "Ich möchte den Kindern auch den Spaß am Sport zeigen." Denn es sei sehr wichtig, dass man sich insbesondere heute, wo man viel Zeit vor dem Computer oder Fernseher verbringt, ausreichend bewegt. Kinder in Dossenheim kommen gerne wieder Feriencamps finden in der ganzen Region statt. Auch nach Dossenheim kommen viele Kinder das ganze Jahre über, sagt die Leiterin der Kindersportschule, Daniela Kaufmann. Sie ist begeistert von den vielen strahlenden Gesichtern. "Wir sind total überrascht, dass der Andrang so hoch ist. (...) Das gibt uns ein schönes Gefühl." Feriencamp in Dossenheim: Ole, Marty und Mattia toben sich beim Brennball ordentlich aus. SWR Ferien-Camp: Kinder haben beim Sport großen Spaß Auch die siebenjährige Marietta kommt gerne her. Für Sie ist das Sportcamp eine schöne Abwechslung, bei dem auch viele neue Freunde finden kann: "Ich war schon mal hier im Camp. Mir macht das großen Spaß. Ich kann hier auch mal mit anderen Kindern spielen." Weitere Aktionen in der Rhein-Neckar Region geplant In der gesamten Rhein-Neckar Region sind Angebote während der Schulferien geplant. In Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) können die Kinder beispielsweise jeden Tag etwas Neues erleben. Vom Leseworkshop über Fahrradtouren und Tanzkurse - für alle Kinder ist etwas dabei.

