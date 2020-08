Nicht nur in Großstädten wird im Sommer der CSD gefeiert, um für die Rechte von lesbischen, schwulen und queeren Menschen einzutreten und die queere Liebe zu feiern: Auch in Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) gab es am Wochenende zum ersten Mal einen "Dorf-CSD" - den ersten in ganz Baden-Württemberg.