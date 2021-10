Hüffenhardter Apotheken-Automat erneut vor Gericht

Der Streit um den Apotheken-Automaten von DocMorris in Hüffenhardt geht in eine neue Runde: In Mannheim befasst sich der Verwaltungs-Gerichtshof (VGH) damit - obwohl das Aus des Automaten schon mehrfach besiegelt wurde. Sowohl das Landgericht Mosbach als auch das Oberlandesgericht Karlsruhe haben den Betrieb bereits untersagt. Diese Verbote hat zuletzt sogar der Bundesgerichtshof in Karlsruhe bestätigt und auch keine Revision zugelassen. Bei all diesen Entscheidungen wurden unter anderem Klagen des Landesapothekerverbands verhandelt. Bei der erneuten Verhandlung am VGH in Mannheim geht es um die ursprüngliche Schließungs-Verfügung durch das Regierungs-Präsidium Karlsruhe: Das hatte im April 2017 nur zwei Tage nach seiner Inbetriebnahme die sofortige Schließung des Apotheken-Automaten in Hüffenhardt angeordnet. Die dortige einzige und letzte Apotheke war bereits 2015 geschlossen worden.