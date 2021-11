Die vierte Welle der Corona-Pandemie könnte auch negative Auswirkungen auf die Krebsttherapie haben. Das befürchtet der Vorsitzende des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg, Michael Baumann. Die inzwischen vorliegenden Zahlen aus der ersten und zweiten Welle zeigten, dass einige Krebsoperationen oder -therapien wegen der Auslastung der Intensivstationen nicht durchgeführt werden konnten. In der Folge könnten mehr Menschen an Krebs oder anderen Krankheiten sterben, so Baumann.